Uccide il suocero con un’ascia | poi si scaglia su moglie e suocera | dramma a Porto Torres

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Orrore a, in provincia di Sassari: un 40enne avrebbe ucciso ilcone avrebbe poito la sua furia su, ferendole gravemente. L’uomo, Fulvio Baule, si troverebbe attualmente nel carcere di Bancali e avrebbe confessato in sede di primo interrogatorio.ilcon, poi colpisceDopo l’omicidio e il ferimento delle due donne, Baule sarebbe stato trasferito nel carcere di Bancali a Sassari. Il 40enne sarebbe originario di Ploaghe, nel Sassarese, ed è accusato di aver ucciso a colpi d’ascia il, Basilio Saladino, ex poliziotto ...

Omicidio a Porto Torres (Sassari):con un'accetta il, ferisce la suocera e la ex moglie Il, Basilio Saladdino, 75 anni, ex poliziotto in pensione, è morto in pochi istanti, ...IL, EX POLIZIOTTO, CERCA DI DIFENDERE LA FIGLIA Ilera intervenuto cercando di difendere la figlia. Fulvio Baule, 75enne di Ploaghe, si è spontaneamente presentato in caserma dai ...Tra Fulvio Baule e il suocero, scrivono oggi i giornali locali, c’era già stato un duro scontro ad agosto, il giorno del battesimo dei due gemellini. Il rapporto aveva iniziato a deteriorarsi prima an ...Tragedia in famiglia a Porto Torres, nel Sassarese: un uomo ha ucciso con un’ascia il suocero e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. Il tutto sarebbe scoppiato al culmine di una lite. Le ...