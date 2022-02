Tiziano Ferro padre di due bambini | “Ci prenderemo cura di voi”

(Di lunedì 28 febbraio 2022)è diventato papà di due: Margherita ed Andres. L’annuncio è arrivato questa mattina 28m febbraio via Instagram, tramite un post che ritrae lui e suo marito Victor Allen che tengono in braccio i due neonati. “Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi”non ha specificato le modalità con cui è diventato genitore, ma anzi, ha precisato di voler mantenere la privacy, soprattutto per proteggere i suoi figli: “Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres” continua il post. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, Margherita e Andres, la ...

Splendida notizia in casa: il noto artista italiano e suo marito Victor sono diventati papà di due splendidi bambini. Si chiamano Margherita e Andres e l'annuncio è stato dato dallo stesso cantante laziale ...Leggi Ancheadotta un altro cane: 'Benvenuto Gianni' Leggi Ancheannuncia l'uscita del nuovo album 'Il mondo è nostro': 'Prendiamoci il 2022!' 'Per me e Victor l'esperienza da genitori ...“Sono diventato papà”. Tiziano Ferro presenta sui social i suoi due bambini con una fotografia in bianco e nero in cui appare insieme al marito: “Due telefonate – scrive il cantante, sposato dal 2018 ...Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra''. Lo scrive sui social Tiziano Ferro a corredo di una foto in bianco e nero in cui appare felice con suo marito Victor Allen, ...