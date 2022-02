Quella corsa di Spalletti sotto la Curva Sud, c’era Napoli con lui e tutti loro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci sono momenti di una partita che ti restano impressi nella memoria. E non sono per forza rappresentati dai gol. Più spesso, si tratta del ricordo delle persone che erano con noi, delle emozioni provate, l’esultanza di un calciatore o di un allenatore, un sentimento corale di gioia, un’esplosione di felicità. Trapani questa mattina paragonava la gioia provata ieri contro la Lazio a Quella di quando Diawara si lanciò nella sua folle corsa dopo il gol segnato al Chievo, quattro anni fa. Era un bambino lui e lo eravamo noi, come lo siamo anche oggi. Ha pienamente ragione. Possiamo tranquillamente dire che Quella di ieri sera resterà nella memoria di tutti noi tifosi del Napoli, come del resto molte delle partite giocate contro la Lazio (da quel 4-3 di 11 anni fa al 4-0 della partita di andata) per quei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci sono momenti di una partita che ti restano impressi nella memoria. E non sono per forza rappresentati dai gol. Più spesso, si tratta del ricordo delle persone che erano con noi, delle emozioni provate, l’esultanza di un calciatore o di un allenatore, un sentimento corale di gioia, un’esplosione di felicità. Trapani questa mattina paragonava la gioia provata ieri contro la Lazio adi quando Diawara si lanciò nella sua folledopo il gol segnato al Chievo, quattro anni fa. Era un bambino lui e lo eravamo noi, come lo siamo anche oggi. Ha pienamente ragione. Possiamo tranquillamente dire chedi ieri sera resterà nella memoria dinoi tifosi del, come del resto molte delle partite giocate contro la Lazio (da quel 4-3 di 11 anni fa al 4-0 della partita di andata) per quei ...

