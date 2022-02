Quando inizia il serale di Amici 2022? La data e il numero delle puntate (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando inizia il serale di Amici? L’edizione 2021/2022 del programma Tv di Maria De Filippi si avvia speditamente verso la conclusione ed emerge la data precisa di inizio della fase serale. La svela Davide Maggio in anteprima, insieme ai primi dettagli sulle puntate. Non manca ormai molto al serale di Amici 2022. Già a marzo infatti si potranno vedere in TV le prime puntate della fase conclusiva dello show per scoprire i nomi dei primi concorrenti eliminati. Mentre ragazzi combattono per una maglia d’oro, la data di avvio del serate di Amici di Maria De Filippi emerge sul web. Quando inizia il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)ildi? L’edizione 2021/del programma Tv di Maria De Filippi si avvia speditamente verso la conclusione ed emerge laprecisa di inizio della fase. La svela Davide Maggio in anteprima, insieme ai primi dettagli sulle. Non manca ormai molto aldi. Già a marzo infatti si potranno vedere in TV le primedella fase conclusiva dello show per scoprire i nomi dei primi concorrenti eliminati. Mentre ragazzi combattono per una maglia d’oro, ladi avvio del serate didi Maria De Filippi emerge sul web.il ...

