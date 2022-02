Passa a Tim da ho Mobile e Lycamobile Plus: tutto illimitato e 70 GB (Di lunedì 28 febbraio 2022) Passa a Tim da ho Mobile e LycaMobile Plus per avere chiamate illimitate, SMS illimitati e 70 GB di dati che diventano illimitati se sei cliente dell’operatore blu anche con la linea di casa che ti consente di attivare Tim Unica. Puoi attivare la tariffa di Telecom Italia solo se provieni da uno dei due operatori virtuali che utilizzano la rete di Vodafone in quanto si tratta di una tariffa operator attack. La fibra Tim è Premium o Magnifica fino a 10 Gbps Passa a Tim da ho e LycaMobile Passa a Tim da ho e LycaMobile Plus per attivare la tariffa con chiamate illimitate, SMS illimitati e 70 GB in 4G+ al costo mensile di 9,99€, attivazione gratuita. La tariffa operator attache dedicata ai due virtuali è Tim Wonder che prevede, incluso ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 28 febbraio 2022)a Tim da hoe Lycaper avere chiamate illimitate, SMS illimitati e 70 GB di dati che diventano illimitati se sei cliente dell’operatore blu anche con la linea di casa che ti consente di attivare Tim Unica. Puoi attivare la tariffa di Telecom Italia solo se provieni da uno dei due operatori virtuali che utilizzano la rete di Vodafone in quanto si tratta di una tariffa operator attack. La fibra Tim è Premium o Magnifica fino a 10 Gbpsa Tim da ho e Lycaa Tim da ho e Lycaper attivare la tariffa con chiamate illimitate, SMS illimitati e 70 GB in 4G+ al costo mensile di 9,99€, attivazione gratuita. La tariffa operator attache dedicata ai due virtuali è Tim Wonder che prevede, incluso ...

