“Ora che è andato via…”: cattiverie pesanti su Kabir Bedi, tradito senza pietà (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il gieffino Kabir Bedi, dopo la sua uscita, finisce nel mirino di uno dei concorrenti della casa del Gf Vip: ecco i dettagli. Kabir Bedi (screenshot YouTube)L’ex concorrente del Gf Vip Kabir Bedi è finito al centro dell’attenzione del web anche dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia. Infatti, nonostante abbia oramai lasciato i suoi compagni d’avventura, alcuni gieffini continuano a discutere del suo percorso all’interno del programma. La casa del Gf è sicuramente divisa in due fazioni: da una parte, troviamo concorrenti come Barù, Giucas e Soleil che hanno sempre apprezzato il vippone, elogiandone la saggezza e il carisma. Dall’altra, concorrenti come Manila e Sophie che hanno spesso affermato di non denotare tutte queste qualità in lui. Tra tutti, è la gieffina Manila ... Leggi su specialmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il gieffino, dopo la sua uscita, finisce nel mirino di uno dei concorrenti della casa del Gf Vip: ecco i dettagli.(screenshot YouTube)L’ex concorrente del Gf Vipè finito al centro dell’attenzione del web anche dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia. Infatti, nonostante abbia oramai lasciato i suoi compagni d’avventura, alcuni gieffini continuano a discutere del suo percorso all’interno del programma. La casa del Gf è sicuramente divisa in due fazioni: da una parte, troviamo concorrenti come Barù, Giucas e Soleil che hanno sempre apprezzato il vippone, elogiandone la saggezza e il carisma. Dall’altra, concorrenti come Manila e Sophie che hanno spesso affermato di non denotare tutte queste qualità in lui. Tra tutti, è la gieffina Manila ...

