Missione italo - irachena fa rinascere il sito archeologico di Hatra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Missione italo

askanews

Nel corso di una cerimonia pubblica sono state mostrate le sculture della "Città del Dio Sole" ricomposte e riportate sulla facciata dei templi da unaarcheologica- irachena ......15 su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW Opera prima dell'- belga ... Una sera hanno il turno insieme e sono sulla stessa auto di pattuglia per unastraordinaria: ...Roma, 28 feb. (askanews) - Rinasce il sito archeologico di Hatra, nel Nord dell'Iraq, dopo la devastante distruzione operata dai jihadisti ...La Vice Ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, è giunta oggi in Etiopia per una visita di tre giorni. Si tratta della prima visita in Africa per la Vice Minis ...