Meteo Italia 1-3 marzo 2022, che tempo farà? Freddo e neve fino in collina, le previsioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo il Freddo del weekend appena trascorso, con la neve che ha imbiancato anche molti Comuni del Lazio, dalla provincia di Frosinone a quella di Latina, non ci resta che dare il benvenuto al mese di marzo. Con il Carnevale alle porte che farà a tutti uno 'scherzetto' perché la primavera, la stagione che aspettano in molti, sembra lontana. Anzi, dal 1° marzo l'Italia risentirà della circolazione ciclonica e del gelo. Le previsioni Meteo dal 1 al 3 marzo 2022 Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, domani, martedì 1 marzo, potrebbero esserci delle precipitazioni sulle regioni adriatiche e meridionali, essenzialmente nella prima parte della giornata. Tra la notte e il mattino, invece, ...

