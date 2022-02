Liguria | terremoto a est di Genova | scossa di magnitudo 3 4

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Unadidi3.4 è stata registrata intorno alle 16:11 a Borzonasca a est di. Ne da conto l'Ingv con un tweet sul suo profilo dedicato agli eventi sismici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

GENOVA.con epicentro nel Levante ligure. Secondo il dato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, una scossa di magnitudo 3.4 si è verificato alle 16:11, con epicentro in ...Scossa dinel Levante ligure. Secondo il dato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, una scossa di magnitudo 3.4 si è verificata alle 16:11, con epicentro in Valle Sturla, a 2 ...Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato pochi minuti fa a due chilometri da Borzonasca, piccolo comune ligure nella città metropolitana di Genova. Il terremoto, segnalato dall'Istituto Nazion ...Scossa di terremoto nel Levante ligure. Secondo il dato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, una scossa di magnitudo 3.4 si è verificata alle 16:11, con epicentro in Valle S ...