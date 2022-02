La Ue al bivio: l’Ucraina chiede adesione immediata, la Russia prepara le contro sanzioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono cominciati attorno alle 11:30 ora italiana di oggi 28 febbraio i negoziati in BieloRussia fra le delegazioni dell’Ucraina e della Russia. I colloqui avvengono in una località segreta al confine fra BieloRussia e Ucraina, non lontano da Chernobyl (Ucraina), nell’area del fiume Pripyat. Nel frattempo, però, la Russia annuncia che sarà in grado di “compensare i danni” dovuti alle “pesanti sanzioni” dopo l’attacco in Ucraina. Lo fa sapere il Cremlino, che ha sottolineato come il presidente Vladimir Putin “si stia concentrando sulla risposta economica alle sanzioni“. Cosa chiede l’Ucraina l’Ucraina chiede il “cessate il fuoco immediato” e il ritiro delle truppe russe. “Le prossime 24 ore saranno ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono cominciati attorno alle 11:30 ora italiana di oggi 28 febbraio i negoziati in Bielofra le delegazioni dele della. I colloqui avvengono in una località segreta al confine fra Bieloe Ucraina, non lontano da Chernobyl (Ucraina), nell’area del fiume Pripyat. Nel frattempo, però, laannuncia che sarà in grado di “compensare i danni” dovuti alle “pesanti” dopo l’attacco in Ucraina. Lo fa sapere il Cremlino, che ha sottolineato come il presidente Vladimir Putin “si stia concentrando sulla risposta economica alle“. Cosail “cessate il fuoco immediato” e il ritiro delle truppe russe. “Le prossime 24 ore saranno ...

Advertising

VelvetMagIta : La Ue al bivio: l’Ucraina chiede adesione immediata, la Russia prepara le contro sanzioni #Ucraina #VelvetMag… - iconaclima : L'#Europa davanti alla crisi energetica diversificherà semplicemente i suoi fornitori di combustibili fossili o pun… - mastrodonato81 : #Ucraina Ci siamo. Era fatale che accadesse: sono iniziate le spedizioni massicce di armi da parte dell'#Ue al grid… - Pax26632587 : RT @omoscatelli: Nella terza giornata di guerra in #Ucraina, il bivio: l'esercito russo riparte 'in tutte le direzioni secondo il piano ope… - StefanoAndriano : RT @omoscatelli: Nella terza giornata di guerra in #Ucraina, il bivio: l'esercito russo riparte 'in tutte le direzioni secondo il piano ope… -

Ultime Notizie dalla rete : bivio l’Ucraina Guerra Ucraina, il giorno della verità: dove si svolge il negoziato e chi partecipa IL GIORNO