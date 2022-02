La Repubblica non ha pubblicato questo refuso sui lanciarazzi inviati dalla Germania (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 28 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto articolo sull’attacco russo all’Ucraina del quotidiano la Repubblica. Ci legge questo titolo «Germania: ok a invio di 400 lanciacazzi». Il refuso, stando all’immagine oggetto di verifica, sarebbe contenuto anche all’interno dell’articolo. Si tratta di una notizia falsa. Come si può leggere qui, nell’articolo attualmente online non è presente alcun refuso, né nel titolo né nel testo della notizia. Il refuso non lo si trova neanche nella copia cache che mostra una versione precedente del testo aggiornata al 26 febbraio 2022. La stessa Repubblica, sul proprio account Twitter, ha smentito di aver mai pubblicato un simile refuso. Sta circolando da oltre 24 ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 28 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto articolo sull’attacco russo all’Ucraina del quotidiano la. Ci leggetitolo «Germania: ok a invio di 400 lanciacazzi». Il, stando all’immagine oggetto di verifica, sarebbe contenuto anche all’interno dell’articolo. Si tratta di una notizia falsa. Come si può leggere qui, nell’articolo attualmente online non è presente alcun, né nel titolo né nel testo della notizia. Ilnon lo si trova neanche nella copia cache che mostra una versione precedente del testo aggiornata al 26 febbraio 2022. La stessa, sul proprio account Twitter, ha smentito di aver maiun simile. Sta circolando da oltre 24 ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica non Covid, da ENEA dispositivo portatile per migliorare test molecolari e tracciamento varianti "Utilizzando il percorso formativo che il dispositivo permette è possibile fare formazione specifica ad operatori sanitari e tecnici di laboratorio che non si siano mai trovati prima a dover eseguire ...

BP sotto pressione dopo decisione disinvestimento in Rosneft Di questi, circa 11 miliardi di dollari sono per addebiti in valuta estera che BP non includerà più nei suoi conti, mentre 14miliardi di dollari sono definiti una spesa non in contanti per il valore ...

Parolin: “Il mondo non può permettersi un'escalation, Santa Sede pronta a mediare” La Repubblica Prato, sequestrati 420mila euro a un’imprenditrice cinese Prato, 28 febbraio 2022 - I militari della sezione operativa del Gruppo di Prato della Guardia di Finanza hanno proceduto, in esecuzione di un provvedimento emesso dal locale Tribunale, al sequestro p ...

Anticipazioni Quarta Repubblica: guerra in Ucraina e conflitto nel cuore dell'Europa, il punto di Nicola Porro Nuovo appuntamento con "Quarta Repubblica", il programma condotto da Nicola Porro che tratterà del conflitto in Ucraina ...

