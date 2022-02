Guerra Russia-Ucraina, numerose le proteste dei civili. Affondato uno yacht russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) , colpevole un marinaio ucraino La Guerra tra Russia e Ucraina sta mobilitando la popolazione civile di tutti i paesi europei e d’oltreoceano. Manifestazioni contro la Russia e la sua Guerra si tengono nelle principali capitali europee. Cittadini ucraini sostenuti dalla popolazione locale chiedono l’immediato cessare delle ostilità e la pace. Anche a Mosca e San Pietroburgo, la popolazione scende in piazza, ma la repressione del regime non fa sconti a nessuno. Sono migliaia gli arresti dei civili. Basta scendere in piazza con un cartello che sia contro la Guerra o deporre dei fiori davanti l’ambasciata Ucraina a far scattare i controlli e l’arresto. proteste oceaniche in #Russia e in #Georgia contro la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) , colpevole un marinaio ucraino Latrasta mobilitando la popolazione civile di tutti i paesi europei e d’oltreoceano. Manifestazioni contro lae la suasi tengono nelle principali capitali europee. Cittadini ucraini sostenuti dalla popolazione locale chiedono l’immediato cessare delle ostilità e la pace. Anche a Mosca e San Pietroburgo, la popolazione scende in piazza, ma la repressione del regime non fa sconti a nessuno. Sono migliaia gli arresti dei. Basta scendere in piazza con un cartello che sia contro lao deporre dei fiori davanti l’ambasciataa far scattare i controlli e l’arresto.oceaniche in #e in #Georgia contro la ...

Advertising

olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - bista92 : RT @europea_lk: La finale di #Champions a Parigi è l’ultima capriola di Ceferin (che cade sempre in piedi) | #RussiaUkraineWar https://t.c… - fanpage : Non solo la Bielorussia. Nella guerra tra Russia e Ucraina sono molti i Paesi che hanno deciso di appoggiare aperta… -