Guerra in Ucraina, bombe a grappolo su Kharkiv. Zelensky al Parlamento europeo: “Dimostrate che siete con noi”. Metsola: “È il momento ‘Whatever it takes’ per Kiev” (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «Ucraina neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di mezzi, aiuti e armi. La Farnesina: «Italiani lascino la capitale anche in treno». Draghi: «Il Cremlino abbandoni i piani» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di mezzi, aiuti e armi. La Farnesina: «Italiani lascino la capitale anche in treno». Draghi: «Il Cremlino abbandoni i piani»

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - marco_disca : RT @Bluefidel47: L' EU fornirà armi alla Ucraina, In altre parole dichiara guerra alla Russia. Preparatevi - imnico96 : RT @madforfree: #MarcInnaro, #AlessandroCassieri: professionisti dell’informazione #Rai. Il covid è stato l’addestramento all’obbedienza a… -