Guai per Gasperini, altro infortunio per l'Atalanta: succede nel riscaldamento

La lotta Champions si infiamma sempre più: tante le squadre coinvolte in questa spettacolare bagarre nelle prime posizioni. Tra le squadre che lottano c'è anche l'Atalanta, che in preda agli infortuni però sta perdendo colpi nelle ultime settimane. Poco fa, nel riscaldamento di Atalanta-Sampdoria, Gasperini ha perso un altro pezzo da novanta.

Problemi per Malinovskyi, salta la Samp

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta, si è infortunato durante gli esercizi di riscaldamento della partita contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Per l'ucraino, secondo DAZN, dovrebbe trattarsi di un risentimento muscolare: al suo posto, in campo, c'è Mario Pasalic.

