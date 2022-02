Covid, un dispositivo portatile migliora test e tracciamento varianti (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I ricercatori ENEA del laboratorio di Tecnologie biomediche hanno sviluppato e brevettato un nuovo dispositivo portatile per tarare e uniformare le diverse macchine per tamponi molecolari e renderle anche capaci di individuare le varianti del Covid, inviando i dati in tempo reale a un centro di controllo. “Individuare le varianti virali in sede di diagnosi è stato uno dei primi problemi che si è dovuto affrontare durante la pandemia da Covid-19, così come il controllo in tempo reale sul territorio del numero dei contagiati”, spiega il ricercatore ENEA Vincenzo Cesi, inventore del brevetto, che aggiunge: “Le macchine POCT (Point Of Care test) e i kit autorizzati dal Ministero della Salute sono eterogenei sia per meccanismi di funzionamento che per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I ricercatori ENEA del laboratorio di Tecnologie biomediche hanno sviluppato e brevettato un nuovoper tarare e uniformare le diverse macchine per tamponi molecolari e renderle anche capaci di individuare ledel, inviando i dati in tempo reale a un centro di controllo. “Individuare levirali in sede di diagnosi è stato uno dei primi problemi che si è dovuto affrontare durante la pandemia da-19, così come il controllo in tempo reale sul territorio del numero dei contagiati”, spiega il ricercatore ENEA Vincenzo Cesi, inventore del brevetto, che aggiunge: “Le macchine POCT (Point Of Care) e i kit autorizzati dal Ministero della Salute sono eterogenei sia per meccanismi di funzionamento che per ...

