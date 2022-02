Advertising

borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - DSantanche : Ricoverato dopo due dosi per una #miocardite gli viene comunque imposto il #booster nonostante il parere contrario… - DSantanche : Non c'è #speranza con questo #governo. Prima se ne va e prima finiranno scelte illogiche ed economicamente dannose,… - amipavv : RT @orizzontescuola: Covid, Speranza: “Verso una fase più aperta ma con intelligente gradualità” - orizzontescuola : Covid, Speranza: “Verso una fase più aperta ma con intelligente gradualità” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Una missione che nemmeno l' emergenzaha mai interrotto. E che non si ferma neppure di fronte ... la promozione della fiducia, in s e negli altri, per riaprire la via allae all'...... passando, dopo due anni di, che ha già messo in ginocchio il mondo intero, alla Terza Guerra ... E già allora Al Bano aveva espresso la'di essere invitato ed accolto in Ucraina per un ...Abbandono delle mascherine all'aperto, abolizione delle zone colorate, trasporti e visite ospedaliere con allentamenti delle restrizioni.Al Bano si propone come "mediatore" canoro nel conflitto tra Russia e Ucraina, sul quale era già intervenuto proeccupato nei giorni scorsi: «Questi negoziati ...