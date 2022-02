Carlevaris (visitPiemonte): “Qui all’Expo di Dubai per promuovere le nostre eccellenze” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Expo Dubai 2020 è una vetrina internazionale quindi siamo venuti qui a promuovere il nostro Piemonte, le nostre montagne e le nostre eccellenze eno-gastronomiche. Ci sono centinaia di migliaia di visitatori e ci aspettiamo molto da questa vetrina”. Ha dichiarato Giuseppe Carlevaris, presidente di visitPiemonte, presente a Dubai per il lancio di una campagna di comunicazione che vede la Regione Piemonte presente per tre mesi all’interno dello SkiDome di Dubai. “Il nostro impegno è quello di promuovere anche pacchetti turistici – ha proseguito Carlevaris – Quest’anno abbiamo l’opportunità di collaborare con il Ceip – Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte facendo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Expo2020 è una vetrina internazionale quindi siamo venuti qui ail nostro Piemonte, lemontagne e leeno-gastronomiche. Ci sono centinaia di migliaia di visitatori e ci aspettiamo molto da questa vetrina”. Ha dichiarato Giuseppe, presidente di, presente aper il lancio di una campagna di comunicazione che vede la Regione Piemonte presente per tre mesi all’interno dello SkiDome di. “Il nostro impegno è quello dianche pacchetti turistici – ha proseguito– Quest’anno abbiamo l’opportunità di collaborare con il Ceip – Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte facendo ...

