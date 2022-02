Cagliari vs Lazio: in tv e formazioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una delle partite della 28esima giornata del campionato di Serie A, è Cagliari vs Lazio. Le due squadre si incontreranno sabato 5 marzo alle 20.45 alla Sardegna Arena. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Lecce vs Ascoli: in tv e formazioni Cagliari vs Lazio: come si presentano le due squadre? Sicuramente Cagliari e Lazio arrivano a questa 28esima giornata di Serie A con un’obiettivo in comune: vincere. Le due squadre desiderano il successo per ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica, anche se per due motivi differenti. I sardi infatti, vorrebbero allontanarsi dalla zona retrocessione dalla quale sono esclusi solo per tre punti, dietro di loro c’è il Venezia a quota 22 punti. I biancocelesti guidati da mister ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una delle partite della 28esima giornata del campionato di Serie A, èvs. Le due squadre si incontreranno sabato 5 marzo alle 20.45 alla Sardegna Arena. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Lecce vs Ascoli: in tv evs: come si presentano le due squadre? Sicuramentearrivano a questa 28esima giornata di Serie A con un’obiettivo in comune: vincere. Le due squadre desiderano il successo per ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica, anche se per due motivi differenti. I sardi infatti, vorrebbero allontanarsi dalla zona retrocessione dalla quale sono esclusi solo per tre punti, dietro di loro c’è il Venezia a quota 22 punti. I biancocelesti guidati da mister ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Lazio Napolimania: le lamentele sull'arbitro di Pioli e Maldini, l'idea Orsato... Speriamo il Milan non abbia aiuti Aveva bisogno la squadra azzurra di una vittoria come contro la Lazio. Spalletti non festeggiava un successo da quattro partite. Due di campionato (Inter e Cagliari) e altrettante di Europa League (...

Il Cagliari sulla strada per la salvezza. È la rivincita di Mazzarri Cagliari sulla strada per la salvezza. Ma ci sono ancora undici partite da giocare. Non facili: ... E adesso? Sabato c'è la Lazio, sarà ancora una volta molto tosta, da martedì si torna in campo per ...

Cagliari-Lazio, i biglietti Cagliari Calcio Il Cagliari vola: è la rivincita di Walter Mazzarri CAGLIARI. Cagliari sulla strada per la salvezza. Ma ci sono ancora undici partite da giocare. Non facili: quattro con le «sette sorelle», quattro con le dirette concorrenti. Quelle in teoria più sempl ...

Zaccagni: “Sarebbe stato sbagliato accontentarsi del pari ma la sconfitta è immeritata” Ora puntiamo il Cagliari, è in un buonissimo momento, andremo in Sardegna per vincere. Nazionale? Scendere in campo con addosso la maglia dell’Italia è il sogno di tutti, è ovvio. Il mio obiettivo è ...

