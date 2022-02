Atalanta-Sampdoria | le ufficiali | una sorpresa in difesa per Gasperini!

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Chiude il programma della 27esima giornata di Serie A, il match del Monday night tra. Le squalifiche di Djimsiti e Demiral pesano, e non poco, sulle scelte di Gasperini che decide di arretrare la posizione di Marten de Roon, nei tre di. Giampaolo, invece, tenta di sopperire alle pesanti assenze di Bereszynski e Candreva, schierando Conti e Murru dal 1?:(3-4-1-2) Musso; Toloi, Palomino, de Roon; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga.(3-4-1-2) Falcone; Colley, Ferrari, Magnani; Conti, Ekdal, Thorsby, Murru; Sensi; Quagliarella, Caputo. POTREBBE INTERESSARTI: UFFICIALE – Roma, arriva la rescissione consensuale per un dirigente

