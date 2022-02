Atalanta-Sampdoria: arrivano buone notizie per Giovinco! (Di lunedì 28 febbraio 2022) buone notizie per Sebastian Giovinco, arriva la prima convocazione con la Samp. Dopo 7 anni riabbraccia la serie A. L’ultimo colpo del mercato di gennaio, particolarmente atteso dalla tifoseria blucerchiata, è entrato nella lista dei convocati per Bergamo. E stasera porterà per la prima volta la maglia blucerchiata in partita. Sebastian Giovinco con la maglia del TorontoNon è ancora al meglio e partirà dalla panchina, come ammesso da mister Giampaolo, ma finalmente tornerà ad assaggiare il campo e lo rivedremo in Serie A. Probabile per lui uno spezzone nel secondo tempo. Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022)per Sebastian Giovinco, arriva la prima convocazione con la Samp. Dopo 7 anni riabbraccia la serie A. L’ultimo colpo del mercato di gennaio, particolarmente atteso dalla tifoseria blucerchiata, è entrato nella lista dei convocati per Bergamo. E stasera porterà per la prima volta la maglia blucerchiata in partita. Sebastian Giovinco con la maglia del TorontoNon è ancora al meglio e partirà dalla panchina, come ammesso da mister Giampaolo, ma finalmente tornerà ad assaggiare il campo e lo rivedremo in Serie A. Probabile per lui uno spezzone nel secondo tempo.

