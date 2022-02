Atalanta-Sampdoria 3-0 LIVE | Conti cerca la rete | pallone sull’esterno del palo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra2? Avvio deciso della– Quagliarella ci prova subito dalla distanza, ilsi spegne oltre la linea di fondo 5? Ci prova de Roon – Il centrocampista dell’, servito da Koopmeiners, prova la conclusionefuori 6? Gol di Pasalic – Errore di Magnani ...

Advertising

DiMarzio : .@Atalanta_BC, infortunio per #Malinovskyi prima della gara contro la @sampdoria - sampdoria : ?? | ANCORA ATALANTA 86' - #Mirancuk converge e trova anche il poker. Quanti errori. #AtalantaSamp 4?-0?… - infoitsport : Atalanta-Sampdoria 2-0: doppio vantaggio atalantino al 45' - forzaroma : #Atalanta, #Toloi ammonito contro la #Sampdoria: era diffidato e salterà la #ASRoma - ilmessias30 : @murieIismo @interxlauti @sampdoria la Samp no ma l’Atalanta il quarto sì invece piango -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Gewiss, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Gewiss,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Koopmeiners FLOP: Magnani VOTI ...Il capitano dell’Atalanta paga con la squalifica il cartellino giallo rimediato contro la Sampdoria Brutte notizie in casa Atalanta: in occasione della sfida con la Roma in programma sabato prossimo n ...Si è concluso pochi minuti fa il primo tempo di Atalanta-Sampdoria, posticipo della 27^ giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, i bergamaschi sono avanti 2-0 sulla Sampdoria grazie alle reti ...