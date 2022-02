Armi da Berlino a Kiev? Per la portavoce degli Esteri di Mosca è la prova: «La Germania non è uscita dal nazismo» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nell’ultimo comunicato stampa pubblicato dal ministero degli Esteri di Mosca compare ancora quella formula che secondo Vladimir Putin avrebbe giustificato l’inizio dell’aggressione nel territorio ucraino: denazificazione. Nelle parole del ministero, firmate dalla portavoce Maria Zakharova, viene criticata la scelta di Berlino di sostenere Kiev: «La decisione della Germania di fornire Armi all’Ucraina risveglia spettri di guerra». Una guerra che non sarebbe più «fredda» ma direttamente «calda». Zakharova continua chiedendosi se il nazismo sia mai sparito davvero dalla Germania: «La fornitura di Armi agli eredi ideologici del complice nazista Stepan Bandera ci fa, volenti o nolenti, porre una domanda ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nell’ultimo comunicato stampa pubblicato dal ministerodicompare ancora quella formula che secondo Vladimir Putin avrebbe giustificato l’inizio dell’aggressione nel territorio ucraino: denazificazione. Nelle parole del ministero, firmate dallaMaria Zakharova, viene criticata la scelta didi sostenere: «La decisione delladi fornireall’Ucraina risveglia spettri di guerra». Una guerra che non sarebbe più «fredda» ma direttamente «calda». Zakharova continua chiedendosi se ilsia mai sparito davvero dalla: «La fornitura diagli eredi ideologici del complice nazista Stepan Bandera ci fa, volenti o nolenti, porre una domanda ...

