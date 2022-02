Alex Belli, la sua reazione all’abbraccio tra Soleil e Delia (Video) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alex Belli rompe il silenzio dopo l’abbraccio tra Soleil e Delia: ecco il gesto dell’attore ed ex gieffino Alex Belli aveva detto di voler sottrarsi e si era trincerato dietro il silenzio. La sua decisione era stata quella di non andare in studio durante la scorsa diretta. Ma dal suo profilo Instagram, l’attore ha rotto il silenzio, commentando a suo modo l’abbraccio e la vicinanza delle due donne al Grande Fratello Vip. Infatti Delia e Soleil si sono abbracciate, scambiandosi parole importanti. Delia ha fatto la prima mossa, stupendo col il suo gesto la Sorge. Ecco il dialogo tra le due rivali in amore: “Perché noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in faccia. Sai, io ti ho sempre difesa comunque. Ti ho difesa ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)rompe il silenzio dopo l’abbraccio tra: ecco il gesto dell’attore ed ex gieffinoaveva detto di voler sottrarsi e si era trincerato dietro il silenzio. La sua decisione era stata quella di non andare in studio durante la scorsa diretta. Ma dal suo profilo Instagram, l’attore ha rotto il silenzio, commentando a suo modo l’abbraccio e la vicinanza delle due donne al Grande Fratello Vip. Infattisi sono abbracciate, scambiandosi parole importanti.ha fatto la prima mossa, stupendo col il suo gesto la Sorge. Ecco il dialogo tra le due rivali in amore: “Perché noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in faccia. Sai, io ti ho sempre difesa comunque. Ti ho difesa ...

