Alessandro Preziosi nel cast de La Vita Bugiarda degli Adulti

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) LaSvelato ilcompleto de La, la fiction, in 6 episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, che debutterà entro la fine del 2022 in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo. Come già anticipato, Edoardo De Angelis sarà alla regia e Valeria Golino darà il volto a Vittoria. La protagonista Giovanna sarà interpretata dalla giovane attrice esordiente Giordana Marengo, mentre suo padre, Andrea, dae sua madre, Nella, da Pina Turco. Nelanche Azzurra Mennella, nei panni di Ida, Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, che interpretano due sorelle, entrambe amiche di Giovanna, e Adriano Pantaleo, nei ...