World Padel Tour 2022 | Belasteguin-Coello e Triay-Salazar trionfano all’Open di Miami

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si sono appena concluse ale finali del primo Open del. Il torneo maschile ha visto la vittoria del duo Fernando-Arturo, mentre in campo femminile ha prevalso la coppia numero 1 al mondo composta da Gemmae Alejandra. TORNEO MASCHILE Grande impresa di(n.9 del ranking WPT) e(n.15), che in seguito ai successi contro Francisco Navarro e Martin Di Nenno (coppia n.2 al mondo) ai quarti e Federico Chingotto e Juan Tello (numeri 10 al mondo) in semifinale, sconfiggono anche Lucas Campagnolo (n.39) e Javier Garrido Gomez (n.20) per 6-3 7-6(3) e vincono il loro primo titolo di coppia.e ...

Dopo aver analizzato le pale dei migliori giocatori di padel della scena mondiale , è il momento delle donne. Il via alla stagione del World Padel Tour, scattata da Miami, ha sciolto ogni dubbio, con qualche novità dell'ultimo minuto nella top - 10 femminile. Ecco tutte le pale scelte dalle più forti per il 2022. GEMMA TRIAY A ...