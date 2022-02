Uomini e Donne, anticipazioni 28 febbraio – 4 marzo 2022: cosa succederà tra Trono Over e Classico (Di domenica 27 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni delle prossime puntate. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate: in arrivo tanti colpi di scena tra i vari partecipanti allo show. Dai giovani ai più grandi: questa settimana sarà ricca di tante novità. Si parte dai giovani, con Matteo Ranieri, che sta uscendo con una nuova ragazza, mentre di Federica non c’è ancora traccia. Ma anche Pinuccia è al centro dell’attenzione, così come Ida. Ovviamente anche Gemma Galgani ha il suo spazio, con le critiche mosse da Tina, nello specifico all’intimo sexy che la dama avrebbe mostrato durante lo speciale. Vediamo maggiori informazioni al riguardo. Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Alessandro La bella Ida ha continuato la sua conoscenza con Alessandro, ma c’è aria di maretta tra i due: nel corso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022)delle prossime puntate. Eccoaccadrà nelle prossime puntate: in arrivo tanti colpi di scena tra i vari partecipanti allo show. Dai giovani ai più grandi: questa settimana sarà ricca di tante novità. Si parte dai giovani, con Matteo Ranieri, che sta uscendo con una nuova ragazza, mentre di Federica non c’è ancora traccia. Ma anche Pinuccia è al centro dell’attenzione, così come Ida. Ovviamente anche Gemma Galgani ha il suo spazio, con le critiche mosse da Tina, nello specifico all’intimo sexy che la dama avrebbe mostrato durante lo speciale. Vediamo maggiori informazioni al riguardo.: Ida e Alessandro La bella Ida ha continuato la sua conoscenza con Alessandro, ma c’è aria di maretta tra i due: nel corso ...

