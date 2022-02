Ucraina: Rosato, 'bene intervento su swift, ora ristori eruropei a imprese' (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Isolare politicamente ed economicamente. La guerra alla Russia di Putin deve costare cara, carissima. Per questo giusta la decisione di ieri sera di escludere la Russia di Putin dal sistema swift. Ora subito fondo di ristoro per le imprese europee che subiscono le conseguenze della crisi”. Così il presidente di Italia viva Ettore Rosato sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Isolare politicamente ed economicamente. La guerra alla Russia di Putin deve costare cara, carissima. Per questo giusta la decisione di ieri sera di escludere la Russia di Putin dal sistema. Ora subito fondo di ristoro per leeuropee che subiscono le conseguenze della crisi”. Così il presidente di Italia viva Ettoresui social.

Advertising

Ettore_Rosato : Dalle 10 di questa mattina Assemblea #006 di Italia Viva, la prima in presenza dopo tanti mesi. Ucraina, governo,… - Ettore_Rosato : La voce di chi dice no alla guerra arriva anche dalle piazze russe, dove migliaia di persone hanno manifestato co… - Ettore_Rosato : Con una delegazione di @ItaliaViva al presidio sotto l'ambasciata russa per dare solidarietà al popolo ucraino In q… - TV7Benevento : Ucraina: Rosato, 'bene intervento su swift, ora ristori eruropei a imprese' - - GiornaleLORA : Ucraina: Rosato (IV), bene isolare la Russia di Putin, ora ristori per imprese Eu -