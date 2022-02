Ucraina | Erdogan verso la chiusura di Bosforo e Dardanelli alle navi belliche russe | “È uno stato di guerra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Questa non è un’operazione militare, è ufficialmente unodi”. Mevlut Cavusoglu, il ministro degli Esteri turco, non ha usato mezze misure: in un’intervista alla Cnn Turk ha specificato che, in seguito all’attacco della Russia contro l’, Ankara potrà chiuderedail passaggioil mar Nero attralo stretto deie il. La Turchia, ha detto il ministro, metterà in pratica alla lettera la Convenzione di Montreux del 1936, che regola i transiti navali attragli stretti turchi e garantisce ad Ankara la possibilità di chiudere l’accesso al mar Neroda...