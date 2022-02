Torino - Cagliari, le pagelle: Cragno è il migliore, 7,5. Belotti un lottatore da 7 (Di domenica 27 febbraio 2022) Da rivedere sul secondo gol, ferma con la buona sorte (di natica) Goldaniga. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Da rivedere sul secondo gol, ferma con la buona sorte (di natica) Goldaniga. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

pisto_gol : Tor-Cag 1:2 Impresa del Cagliari, che espugna l’Olimpico Grande Torino e con i 3pt vola verso la salvezza. Sardi in… - DAZN_IT : Il #Cagliari non si ferma più: 15 punti in 8 partite ?? Vittoria a Torino: 1-2 con i gol di Bellanova e Deiola ?… - SkySport : TORINO-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Bellanova (21') ? #Belotti (54') ? #Deiola (62') ? ?… - baxxi3b : Udinese-Torino 2-0 Torino-Venezia 1-2 Juventus-Torino 1-1 Torino-Cagliari 1-2 Trova l'errore ?? - t_toshiyuki : Torino 1-2 Cagliari | Cagliari continue unbeaten run with away win | Ser... -