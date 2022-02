Striscia la Notizia | conclusa l’avventura di Silvia Toffanin

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 27 febbraio 2022)lacambia ancora una volta i suoi conduttori! A partire dal prossimo lunedì 28 febbraio 2022 a prendere il posto di Ezio Greggio eci saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini. La conduttrice di Verissimo acquista sempre più spazio all’interno dell’azienda. Quale altra sorpresa ci regalerà, magari per il prossimo autunno? Intanto Gerry Scotti a proposito del suo ritorno al tg satirico dichiara: “Per me tornare aè come tornare a casa, e tornare acon la Manzini è come tornare a casa e trovarla tutta sottosopra! Allora, o ci sono stati i ladri o c’è stata la Manzini! Per fortuna c’è stata la Manzini…”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Eurovision 2022, esclusa la Russia: “Porterebbe discredito ai concorrenti” La guerra ...