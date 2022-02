Stefano Accorsi: “Come padre mi sono molto interrogato sul set di Vostro Onore” (Di domenica 27 febbraio 2022) Stefano Accorsi torna alla fiction tv nel ruolo del giudice Vittorio Pagani protagonista di Vostro Onore, la nuova serie che partirà su Rai Uno da lunedì 28 febbraio, al posto di Makari, con due puntate a serata. La fiction è il racconto di una vicenda piena di suspense in cui il protagonista si trova davanti a una scelta difficile, tra cuore ed etica con i toni della suspense e del thriller. A spiegare ciò che, probabilmente. incatenerà il pubblico davanti alla tv per vedere le puntate di Vostro Onore, è lo stesso Stefano Accorsi. Vostro Onore, la storia di una scelta difficile “Questa storia porta il pubblico a chiedersi cosa si farebbe in una situazione difficile, Come quella in cui si ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 27 febbraio 2022)torna alla fiction tv nel ruolo del giudice Vittorio Pagani protagonista di, la nuova serie che partirà su Rai Uno da lunedì 28 febbraio, al posto di Makari, con due puntate a serata. La fiction è il racconto di una vicenda piena di suspense in cui il protagonista si trova davanti a una scelta difficile, tra cuore ed etica con i toni della suspense e del thriller. A spiegare ciò che, probabilmente. incatenerà il pubblico davanti alla tv per vedere le puntate di, è lo stesso, la storia di una scelta difficile “Questa storia porta il pubblico a chiedersi cosa si farebbe in una situazione difficile,quella in cui si ...

