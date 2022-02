Salvini: “La priorità, per la Lega e per tutti, è la Pace” (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – “La priorità, per la Lega e per tutti, è la Pace, tornare al più presto alla serenità e salvare vite di innocenti aggrediti e bombardati. Oltre a tutte le iniziative politiche, economiche e diplomatiche, per i Credenti è fondamentale non smettere di pregare. Sarebbe bello che oggi, in concomitanza con le parole del Santo Padre all’Angelus, tutti si raccogliessero in un momento di preghiera, pensando soprattutto ai bimbi che stanno vivendo giorni di terrore, per un immediato Stop alla guerra e un urgente, vitale, unitario Sì alla Pace”. Lo afferma sui suoi canali social il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – “La, per lae per, è la, tornare al più presto alla serenità e salvare vite di innocenti aggrediti e bombardati. Oltre a tutte le iniziative politiche, economiche e diplomatiche, per i Credenti è fondamentale non smettere di pregare. Sarebbe bello che oggi, in concomitanza con le parole del Santo Padre all’Angelus,si raccogliessero in un momento di preghiera, pensando soprattutto ai bimbi che stanno vivendo giorni di terrore, per un immediato Stop alla guerra e un urgente, vitale, unitario Sì alla”. Lo afferma sui suoi canali social il leader della, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - Lopinionista : Salvini: 'La priorità, per la Lega e per tutti, è la Pace' - thewaterflea : RT @EsteriLega: UCRAINA:SALVINI, PACE È PRIORITÀ, PREGHIAMO COL PAPA PER I BIMBI - vivereitalia : Salvini 'La pace è una priorità, preghiamo col Papa per i bimbi' - nestquotidiano : Salvini “La pace è una priorità, preghiamo col Papa per i bimbi” -