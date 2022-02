Rischiamo davvero una guerra nucleare? Cosa prevede il protocollo russo (Di domenica 27 febbraio 2022) È possibile una guerra nucleare? Sì. È probabile? No. È più probabile rispetto al passato? Sì, in questi giorni è più probabile, ma ancora si parla di una probabilità abbastanza remota. Vladimir Putin ha rivelato come le forze nucleari russe siano state poste in stato di allerta. Per capire se la minaccia è seria o no, occorre ricordare come i russi, e i sovietici prima di loro, intendono la guerra nucleare. La dottrina del “secondo colpo” Dichiaratamente, la dottrina sovietica era basata sul “secondo colpo”: le atomiche si usano per rappresaglia, solo se i nemici le usano per primi. In realtà, i piani del Patto di Varsavia declassificati nella ex Germania Est, nella Repubblica Ceca e in Polonia, rivelano che una guerra contro la Nato sarebbe iniziata con un lancio preventivo di testate nucleari ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 febbraio 2022) È possibile una? Sì. È probabile? No. È più probabile rispetto al passato? Sì, in questi giorni è più probabile, ma ancora si parla di una probabilità abbastanza remota. Vladimir Putin ha rivelato come le forze nucleari russe siano state poste in stato di allerta. Per capire se la minaccia è seria o no, occorre ricordare come i russi, e i sovietici prima di loro, intendono la. La dottrina del “secondo colpo” Dichiaratamente, la dottrina sovietica era basata sul “secondo colpo”: le atomiche si usano per rappresaglia, solo se i nemici le usano per primi. In realtà, i piani del Patto di Varsavia declassificati nella ex Germania Est, nella Repubblica Ceca e in Polonia, rivelano che unacontro la Nato sarebbe iniziata con un lancio preventivo di testate nucleari ...

