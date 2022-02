Real Sociedad, corsa a 3 per Isak (Di domenica 27 febbraio 2022) Il bomber della Real Sociedad, Aleksander Isak sarà uno dei protagonisti del prosismo mercato estivo. L'Arsenal è il club... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Il bomber della, Aleksandersarà uno dei protagonisti del prosismo mercato estivo. L'Arsenal è il club...

Advertising

sportli26181512 : Real Sociedad, corsa a 3 per Isak: Il bomber della Real Sociedad, Aleksander Isak sarà uno dei protagonisti del pro… - sportli26181512 : Arsenal: tentativi in corso per Isak: L' Arsenal ha contattato i rappresentanti dell'attaccante svedese Alexander I… - sportli26181512 : Arsenal: maxi offerta per un un talento del Real Sociedad: L'Arsenal segue da tempo l'evoluzione di Alexander Isak… - sportli26181512 : Real Sociedad, arrivano richieste per un attaccante da Barcellona e Arsenal: Alexander Isak, attaccante della Real… - infobetting : Real Sociedad-Osasuna (Liga, domenica H 18.30): formazioni, quote, pronostici. -