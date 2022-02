Advertising

cascinanotizie : Una piscina terapeutica con acqua a 33 gradi al Remaggi di Cascina - Claudioscaramu1 : @matteo_rivi @NicolaPorro @borghi_claudio @BelpietroTweet Adesso potró andare alla piscina terapeutica ad Ancarano. -

Ultime Notizie dalla rete : Piscina terapeutica

LA NAZIONE

... Manuel Paganoni, aveva lanciato attraverso Il Piccolo una denuncia: la figlia, senza il Green pass, non poteva andare in. Non solo un divertimento, ma una necessitàper la ...TRIESTE Cosa pensano le associazioni degli utenti delladella via che il Comune sta vagliando, per ricostruire la struttura in Sacchetta affidandosi chiavi in mano a un privato? La portavoce del Coordinamento Federica Verin assume una ...CASCINA Una piscina terapeutica per persone non autosufficienti, con spogliatoi e docce accessibili e acqua riscaldata alla temperatura costante di 33 gradi. Il progetto è tracciato nero su bianco ...Pieno sostegno dell’Assemblea dei Soci della SdS Pisana. Il Presidente Di Maio: “Progetto di grande qualità che va a colmare una lacuna storica della rete dei nostri servizi”. Nei giorni scorsi l’inco ...