«Non lascerò l'Ucraina», il racconto dello chef Stefano Antoniolli (Di domenica 27 febbraio 2022) Ha chiuso il ristorante, ma non ha intenzione di lasciare la città. Nello chef Stefano Antoniolli prevale la rabbia per un conflitto che a suo parere si poteva evitare Leggi su vanityfair (Di domenica 27 febbraio 2022) Ha chiuso il ristorante, ma non ha intenzione di lasciare la città. Nelloprevale la rabbia per un conflitto che a suo parere si poteva evitare

Ultime Notizie dalla rete : Non lascerò Lo studente di Padova col sogno dell'Europa che va a combattere 'per la libertà in Ucraina' Non so cosa accadrà. Mi metto a disposizione del mio paese, verrò addestrato e poi destinato a ... Lascerò le valigie e poi inizierà il reclutamento in un centro vicino. E' un momento difficile. Ho ...

Giorgio Panariello: i suoi cani e l'impegno per gli animali - Panariello ha scritto un libro intitolato Non ti lascerò mai solo , dedicato proprio ai suoi cani. - L'attore ha dedicato uno spettacolo teatrale alla sua grande passione per gli animali. Clicca ...

