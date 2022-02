Kiev resiste | le truppe russe entrano a Kharkiv | Colpiti un gasdotto e un deposito petrolifero | Onu | Almeno 64 civili morti

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di domenica 27 febbraio 2022) 27 feb 08:49 Zelensky: "Pronti a colloqui, ma non in Bielorussia" Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha fatto sapere che l'Ucraina è pronta a tenere colloqui con la Russia, 'ma non in ...