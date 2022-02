Juve, un marzo di fuoco: 5 partite in 19 giorni. Ecco i prossimi appuntamenti (Di domenica 27 febbraio 2022) Per la Juventus non è un periodo fortunato. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Zakaria: è il nono giocatore infortunato. E questo mese sarà ricco di appuntamenti: Ecco quali partite ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Per lantus non è un periodo fortunato. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Zakaria: è il nono giocatore infortunato. E questo mese sarà ricco diquali...

Advertising

_Morik92_ : Questione rinnovi in casa #Juve: - Per #Dybala si attende arrivo #Antun ai primi di marzo. - Per #Cuadrado resta… - OdeonZ__ : Juve, un marzo di fuoco: 5 partite in 19 giorni. Ecco i prossimi appuntamenti - MickOnsenta : @capuanogio Con la malafede @AIA_it dilagante in Italia ne vedremo delle belle dal 1 marzo a fine maggio! Certo che… - EricaParrotto : Il pronostico per Fiorentina-Juve del 2 marzo non ci sarà? @socios ?? - gilnar76 : Calendario Juve: marzo decisivo per Allegri. Bianconeri impegnati su tre fronti #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -