Ibrahimovic: “Non mollo fin quando non vinco col Milan” (Di domenica 27 febbraio 2022) Intervenuto a margine della presentazione dei suoi NFTs, tratti dal libro “Adrenalina – My untold stories”, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro “Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio. Mi spiace se per il momento non riesco a giocare, e questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite. Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, non mollo fin quando non vinco con questa squadra”. Lo svedese, fuori ormai da qualche settimana, ha ripreso ad allenarsi almeno parzialmente con il gruppo. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere convocato già per la sfida contro il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Intervenuto a margine della presentazione dei suoi NFTs, tratti dal libro “Adrenalina – My untold stories”, Zlatanha parlato del suo futuro “Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio. Mi spiace se per il momento non riesco a giocare, e questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite. Voglio esserci e aiutare la squadra, dasono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, nonfinnoncon questa squadra”. Lo svedese, fuori ormai da qualche settimana, ha ripreso ad allenarsi almeno parzialmente con il gruppo. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere convocato già per la sfida contro il ...

