Ibra strizza l'occhio al Milan e pensa al rinnovo: "Non mollo fino a quando non vinco con questa squadra" (Di domenica 27 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro a margine della presentazione dei suoi nuovi NFTs, strizzando l'occhio ad un possibile rinnovo col Milan: “Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 27 febbraio 2022) Zlatanhimovic ha parlato del suo futuro a margine della presentazione dei suoi nuovi NFTs,ndo l'ad un possibilecol: “Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è...

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Ibra strizza l'occhio al #Milan e pensa al rinnovo: 'Non mollo fino a quando non vinco con questa squadra' https://t.co… - Pall_Gonfiato : #Ibra strizza l'occhio al #Milan e pensa al rinnovo: 'Non mollo fino a quando non vinco con questa squadra' -