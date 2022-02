I Simpson per l’Ucraina: il disegno firmato Matt Groening (Di domenica 27 febbraio 2022) Tra le pieghe dei tantissimi episodi dei Simpson, si trovano prese di posizioni politiche e sull’attualità. E così è anche ora, ma non serve guardare il cartoon. Sul profilo ufficiale Twitter dei Simpson è apparso un disegno firmato dal creatore Matt Groening. Ci sono Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, tengono una bandiera gialla e blu e mostrano tutta la solidarietà a Kiev. Dicevamo che le questioni di geopolitica non sono estranee allo show e infatti lo showrunner Al Jean, sempre sui social, ha postato quello che alcuni utenti avevano già notato: una scena di un episodio del 1998 nella quale ci si chiedeva, con sarcasmo, se l’Unione Sovietica si fosse mai sciolta. #TheSimpsons #Simpsons #Ukraine pic.twitter.com/aWvgTUGJKP — The ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Tra le pieghe dei tantissimi episodi dei, si trovano prese di posizioni politiche e sull’attualità. E così è anche ora, ma non serve guardare il cartoon. Sul profilo ufficiale Twitter deiè apparso undal creatore. Ci sono Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, tengono una bandiera gialla e blu e mostrano tutta la solidarietà a Kiev. Dicevamo che le questioni di geopolitica non sono estranee allo show e infatti lo showrunner Al Jean, sempre sui social, ha postato quello che alcuni utenti avevano già notato: una scena di un episodio del 1998 nella quale ci si chiedeva, con sarcasmo, se l’Unione Sovietica si fosse mai sciolta. #Thes #s #Ukraine pic.twitter.com/aWvgTUGJKP — The ...

