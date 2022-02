Guerra Russia-Ucraina, spari e combattimenti in strada nel centro di Kharkiv. Governatore: “Abbiamo respinto le truppe di Mosca” (Di domenica 27 febbraio 2022) combattimenti strada per strada nel centro di Kharkiv, la seconda città del Paese dopo Kiev, a pochi chilometri dal confine con la Russia (SEGUI L’ORA PER ORA). In mattinata il Governatore della regione, Oleh Synyehubov, ha ammesso, in un post su Facebook, che le forze russe erano riuscite a superare la difesa della città e ha chiesto ai cittadini che non combattono di rimanere nei rifugi o a casa. Intorno alle 13 (ora italiana) lo stesso Governatore ha annunciato la cacciata delle truppe russe: “Le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv”. Kharkiv con circa 1,5 milioni di abitanti. “I soldati russi catturati sono demoralizzati, non hanno alcun legame con il comando centrale, non capiscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022)perneldi, la seconda città del Paese dopo Kiev, a pochi chilometri dal confine con la(SEGUI L’ORA PER ORA). In mattinata ildella regione, Oleh Synyehubov, ha ammesso, in un post su Facebook, che le forze russe erano riuscite a superare la difesa della città e ha chiesto ai cittadini che non combattono di rimanere nei rifugi o a casa. Intorno alle 13 (ora italiana) lo stessoha annunciato la cacciata dellerusse: “Le forze ucraine hanno ripreso il controllo di”.con circa 1,5 milioni di abitanti. “I soldati russi catturati sono demoralizzati, non hanno alcun legame con il comando centrale, non capiscono ...

