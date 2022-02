Ex Ipsia venduto per 1 | 3 milioni | via lo scempio Sarà una sede - modello dell' Inail per 150 dipendenti

(Di domenica 27 febbraio 2022) ANCONA - Un colpo di spugna al degrado . Via i vandali, via gli sbandati. Il triangolo horror, quello che si forma unendo i puntini' ex' ex Stracca e del PalaVeneto , si candida a ...

ANCONA - Un colpo di spugna al degrado . Via i vandali, via gli sbandati. Il triangolo horror, quello che si forma unendo i puntini dell' ex, dell' ex Stracca e del PalaVeneto , si candida a trasformarsi in luogo di pregio. La metamorfosi richiederà qualche anno, ma la strada è tracciata e non si torna indietro. APPROFONDIMENTI L'......o meno attendibili agenzie di viaggio e trafficanti di esseri umani che hanno organizzato e... coordinatrice dei progetti sulla rotta balcanica della Ong. Quello che si è aggiunto a ...ANCONA - Un colpo di spugna al degrado. Via i vandali, via gli sbandati. Il triangolo horror, quello che si forma unendo i puntini dell’ex Ipsia, dell’ex Stracca e del PalaVeneto, ...di vincolare il sito: "Sono allusioni gravi da parte della consigliera – ha reagito la prima cittadina – per certi versi calunniose. Per sua conoscenza l’edificio che ospitava l’ex Ipsia è stato ...