Edoardo Leo: chi è, età, carriera, Gigi Proietti, chi è la moglie, figli, teatro, spettacoli, vita privata e Instagram (Di domenica 27 febbraio 2022) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di ‘zia Mara, per lo spazio dedicato al cinema anche l’attore Edoardo Leo, che interverrà per presentare il docu-film su Gigi Proietti. Chi è Edoardo Leo: carriera e film Edoardo Leo è un attore, sceneggiatore e regista italiano, nato a Roma il 21 aprile 1972. Nel 1999 si è laureato, con il massimo dei voti, in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Diventa noto al grande pubblico grazie al ruolo di Marcello nella serie Un medico in famiglia. Tanti i film che lo vedono come protagonista, ma è nel 2010 che debutta come regista nel film Diciotto anni dopo, da lui scritto, diretto ed interpretato. Al cinema e alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di ‘zia Mara, per lo spazio dedicato al cinema anche l’attoreLeo, che interverrà per presentare il docu-film su. Chi èLeo:e filmLeo è un attore, sceneggiatore e regista italiano, nato a Roma il 21 aprile 1972. Nel 1999 si è laureato, con il massimo dei voti, in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Diventa noto al grande pubblico grazie al ruolo di Marcello nella serie Un medico in famiglia. Tanti i film che lo vedono come protagonista, ma è nel 2010 che debutta come regista nel film Diciotto anni dopo, da lui scritto, diretto ed interpretato. Al cinema e alla ...

Advertising

welikeduel : Rivedi #propagandalive: Francesca Mannocchi dall’Ucraina, le interviste a Daria Bignardi, Zakia Seddiki e Edoardo L… - stanzaselvaggia : Che belle le parole di Edoardo Leo, piene di riconoscenza per l’artista e senza retorica per l’uomo. #gigiproietti #propagandalive - welikeduel : Questa sera a #propagandalive ci saranno Daria Bignardi, Zakia Seddiki, Edoardo Leo e Andrea Pennacchi. Appuntamen… - ArtecoLily : RT @MontiFrancy82: A @DomenicaIn la situazione in Ucraina con @albmatano #monicamaggioni e #GiovannaBotteri Ospiti @ARISA_OFFICIAL @Achille… - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn la situazione in Ucraina con @albmatano #monicamaggioni e #GiovannaBotteri Ospiti @ARISA_OFFICIAL… -