Diffidati Lazio-Napoli, azzurri a rischio squalifica in vista del Milan (Di domenica 27 febbraio 2022) I Diffidati di Lazio-Napoli, gli azzurri a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro il Milan. Sono due i giocatori partenopei che dovranno prestare molta attenzione, qualora dovessero scendere in campo, a non farsi ammonire pena il turno di stop inflitto dal giudice sportivo. Si tratta di Zambo Anguissa, che però è acciaccato, e di Diego Demme che invece sarà titolare e dovrà evitare il cartellino giallo. SportFace.

