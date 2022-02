Damascelli: la Juventus resta una squadra impiegatizia ma ha Vlahovic (Di domenica 27 febbraio 2022) Prosegue la saga infinita Damascelli versus Allegri. Oggi nuova puntata sul Giornale. La vittoria a Empoli e l’affacciarsi nella lotta scudetto non fa cambiare posizione all’opinionista: La JuVlahovic si ritrova a sette punti dal Milan. È una notizia perché visti i precedenti, considerata l’assoluta mediocrità del gioco bianconero, l’assenza di idee di Allegri, la risalita juventina non sembrava possibile. Ma è stata tale per un solo motivo, anzi per un solo uomo, appunto Dusan Vlahovic che entra di diritto nell’insegna dell’azienda. Ventiquattro gol in ventiquattro partite, non si dovrebbe aggiungere altro, il serbo non è il valore aggiunto, è il solo valore, con De Ligt, di una squadra impiegatizia che anche ad Empoli ha subìto due gol, il primo, che di solito si vede nelle partite in spiaggia, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Prosegue la saga infinitaversus Allegri. Oggi nuova puntata sul Giornale. La vittoria a Empoli e l’affacciarsi nella lotta scudetto non fa cambiare posizione all’opinionista: La Jusi ritrova a sette punti dal Milan. È una notizia perché visti i precedenti, considerata l’assoluta mediocrità del gioco bianconero, l’assenza di idee di Allegri, la risalita juventina non sembrava possibile. Ma è stata tale per un solo motivo, anzi per un solo uomo, appunto Dusanche entra di diritto nell’insegna dell’azienda. Ventiquattro gol in ventiquattro partite, non si dovrebbe aggiungere altro, il serbo non è il valore aggiunto, è il solo valore, con De Ligt, di unache anche ad Empoli ha subìto due gol, il primo, che di solito si vede nelle partite in spiaggia, ...

