Coppa del Mondo, Sofia Goggia sale sul podio della seconda discesa libera di Crans Montana (Di domenica 27 febbraio 2022) Sofia Goggia, la 29enne di Bergamo ha chiuso al terzo posto la discesa libera bis di Crans Montana vinta da Priska Nufer, un risultato che le ha consentito di conquistare il quarantesimo podio in Coppa del Mondo. Consapevole delle condizioni precarie che stanno accompagnando questo suo finale di stagione, la fuoriclasse tricolore ha cambiato completamente atteggiamento difendendosi nella parte alta nonostante qualche imprecisione. Uscita dal cancelletto elvetico con grande decisione, Goggia ha sfruttato al meglio un manto nevoso più compatto che le ha consentito di produrre velocità e prendersi i rischi necessari per fare la differenza in particolare nel tratto del Bosse du President e all'ingresso ...

