Com’è cambiata la comunicazione via social di Zelensky (Di domenica 27 febbraio 2022) C’è un fatto in mezzo al rumore di informazione – e di disinformazione – che si sta creando intorno alla vicenda dell’aggressione russa all’Ucraina. Il fatto è rappresentato dallo stile di comunicazione – che può sfruttare, ormai, soltanto i canali social più importanti – del presidente del Paese invaso, Volodymyr Zelensky. Non è un aspetto banale, nonostante la guerra si stia giocando sui suoi fronti più duri. C’è gente per strada che soffre e cerca riparo nelle stazioni della metropolitana, ci sono i palazzi sventrati dalle esplosioni, c’è l’esercito ucraino che sta conducendo una resistenza molto organizzata nei confronti delle truppe russe. Poi, c’è lui – l’ex comico diventato presidente dell’Ucraina nel 2019, dopo aver letteralmente sbaragliato la concorrenza del suo avversario dell’epoca Petro Poroshenko -, che usa la sua ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 febbraio 2022) C’è un fatto in mezzo al rumore di informazione – e di disinformazione – che si sta creando intorno alla vicenda dell’aggressione russa all’Ucraina. Il fatto è rappresentato dallo stile di– che può sfruttare, ormai, soltanto i canalipiù importanti – del presidente del Paese invaso, Volodymyr. Non è un aspetto banale, nonostante la guerra si stia giocando sui suoi fronti più duri. C’è gente per strada che soffre e cerca riparo nelle stazioni della metropolitana, ci sono i palazzi sventrati dalle esplosioni, c’è l’esercito ucraino che sta conducendo una resistenza molto organizzata nei confronti delle truppe russe. Poi, c’è lui – l’ex comico diventato presidente dell’Ucraina nel 2019, dopo aver letteralmente sbaragliato la concorrenza del suo avversario dell’epoca Petro Poroshenko -, che usa la sua ...

Advertising

fionnulo : RT @btcintheclub: La custodia nel tempo è decisamente cambiata e noi vogliamo rimanere al passo. Per questo Lunedì ore 14:15 saranno nost… - AlessandroVen12 : RT @faber1980: Questa non è l'Ucraina, sono immagini del bombardamento di Belgrado nel 1999. Nel cuore dell'Europa, con l'Italia in prima f… - claudiapani00 : RT @Flavia_InTheSky: che ridere soleil che si chiede perché sophie si sia cambiata. ma è ovvio, perché lei le aveva detto che stava benissi… - deadlyflourish_ : Dopo due anni non è cambiata la cosa - BalaodJenifer : RT @Flavia_InTheSky: che ridere soleil che si chiede perché sophie si sia cambiata. ma è ovvio, perché lei le aveva detto che stava benissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è cambiata Sarri affronta il suo passato: all’andata una disfatta, com’è cambiata la Lazio ora LazioPress.it