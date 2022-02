Civili ucraini in ginocchio davanti ai carri armati russi: cercano di fermarli a mani nude (Di domenica 27 febbraio 2022) Le immagini, secondo quanto riportano diversi utenti su Twitter, sarebbero state girate a Bakhmach, nel nord est dell’Ucraina Leggi su corriere (Di domenica 27 febbraio 2022) Le immagini, secondo quanto riportano diversi utenti su Twitter, sarebbero state girate a Bakhmach, nel nord est dell’Ucraina

Advertising

_Nico_Piro_ : Perchè si sono arresi gli ufficiali ucraini a Meritopol. Due ipotesi 1) senza speranza di resistere hanno voluto sa… - rubio_chef : Per i pipparoli di Twitter se sei contro i battaglioni neonazisti ucraini e quel pagliaccio sionista di #Zelensky a… - riotta : Pacifisti in Italia, giovani, studenti, sindacati, gente di buona volontà, cara sinistra, cattolici una cartolina d… - Vocedelpensier1 : RT @enribarillari: Dati OSCE parlano di 14000 morti fra civili e militari nel Donbas in 7 anni 2014 strage di Odessa: ucraini diedero fuoco… - newterminalboy : @luca_taliercio @albertotozzi3 @queequeg1901 Lo dicono solo per galvanizzare un manipolo di scemuniti ucraini. Gius… -