Ascolti TV | Sabato 26 febbraio 2022. C’è Posta per Te 26.3% (4.7 mln), Affari Tuoi 17.4%-14% (3.9 mln – 2.4 mln) (Di domenica 27 febbraio 2022) Francesco Totti e Maria De Filippi (da Facebook) Nella serata di ieri, Sabato 26 febbraio 2022, su Rai1 Affari Tuoi – Formato Famiglia ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 20.44 alle 22.41 e 2.458.000 spettatori con il 14% di share nei Pacchi Celebrity dalle 22.41 alle 24.01. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.46, ha raccolto davanti al video 4.702.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 Post è stato seguito da 1.354.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Spie sotto Copertura ha intrattenuto 887.000 spettatori (4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Speciale Controcorrente Guerra totalizza un a.m. di 806.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 febbraio 2022) Francesco Totti e Maria De Filippi (da Facebook) Nella serata di ieri,26, su Rai1– Formato Famiglia ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 20.44 alle 22.41 e 2.458.000 spettatori con il 14% di share nei Pacchi Celebrity dalle 22.41 alle 24.01. Su Canale 5 C’èper Te, in onda dalle 21.31 alle 24.46, ha raccolto davanti al video 4.702.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 Post è stato seguito da 1.354.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Spie sotto Copertura ha intrattenuto 887.000 spettatori (4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Speciale Controcorrente Guerra totalizza un a.m. di 806.000 spettatori ...

zazoomblog : Ascolti tv sabato 26 febbraio 2022 - #Ascolti #sabato #febbraio - Teleblogmag : Nuovo sabato nulla cambia sugli #Ascoltitv della prima serata. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per esse… - occhio_notizie : Anche questo sabato sera C'è Posta per te conquista il pubblico da casa?? #ascoltitv #datiauditel - nicolasavoia : Scendono gli ascolti del sabato sera, #CePostaPerTe 4.702.000 (26,30%) #AffariTuoiFormatoFamiglia diviso in due: 3.… - Tony969696 : RT @Cinguetterai_: #CePostaPerTe crolla a 4.7 milioni, non scendeva così in basso dai tempi in cui aveva contro #BallandoConLeStelle. Pensa… -